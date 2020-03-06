İstanbul'da kargo firmasına ait aracı çaldılar

İstanbul Başakşehir'de içinde 3 çalışanın bulunduğu elektronik eşya yüklü kargo firmasına ait kamyona plakası belirlenemeyen bir araç çarptı.

3 ÇALIŞANI REHİN ALDI

Çarpmanın ardından araçta bulunan yüzü maskeli ve silahlı 6 şüpheli, kamyonun önünü kesti.

6 şüpheli, 3 çalışanı etkisiz hale getirerek, çalışanları kendi araçlarına bindirdi. İçlerinden biri ise kamyonun direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Başakşehir'de film gibi soygun

CİHAZLARI ÇALDILAR

Kamyonu bir sokağa götüren soyguncular, kamyonun kasasında bulunan yüklü miktardaki cep telefonu, tablet ve bilgisayarı kendi araçlarına taşıdı.

Firmanın 3 çalışanını da sokakta bırakan 6 şüpheli olay yerinden kaçarken serbest kalan çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonun bulunduğu alanı emniyet şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kamyon firma yetkililerine teslim edilirken, polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.