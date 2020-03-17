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İstanbul'da karısını döverek öldüren şahsa 24 yıl hapis

Bakımsız olduğu gerekçesiyle eşini döverek öldüren şahsa, 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

DHA | 17.03.2020 - 13:05..
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin." diyerek, dövdü.

İbrahim Tekin'in başını defalarca duvara vurduğu Filiz Tekin bayıldı.

KARISINI HASTANEYE GÖTÜRMEDİ

İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırarak, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı.

Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirmesi sonucu eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ZANLI TUTUKLANDI

Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı.

Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Tekin, tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İbrahim Tekin hakkında hazırlanan iddianamede, Filiz Tekin'in vücudunda ekimozlar olduğu, ancak Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm sebebinin beyin zarları ve dokusu enfeksiyonu olduğu belirtildi.

İbrahim Tekin ise savunmasında eşine şiddet uygulamadığını belirtti. İddianamede, İbrahim Tekin'in eşine şiddet uyguladığı yönündeki tanık beyanlarında çelişkiler olduğu belirtilerek, sanık İbrahim Tekin ile ilgili, 'üzerine atılı suçların oluşup oluşmadığının takdir yetkisinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği' belirtildi.

Mahkemeye sunulan iddianame sonucunda Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da karısını döverek öldüren şahsa 24 yıl hapis

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