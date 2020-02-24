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İstanbul'da karısını öldüren zanlıya ceza verilmedi

FETÖ’den ihraç edildiği gerekçesiyle psikolojisinin bozulduğunu iddia edip karısını balkondan atarak öldüren eski TRT çalışanının, hastaneye yatırılmasına hükmedildi.

İHA | 24.02.2020 - 16:38..
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İstanbul Esenyurt'ta 28 Eylül 2018'de kendisini aldatıldığını düşünerek, karısı Sevde Gürler'i (30) balkondan atıp ölümüne neden olan 33 yaşındaki Bahadır Gürler'in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

RAPOR OKUNDU, HASTANEYE YATMASINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelen raporu okuyan mahkeme başkanı, sanığın yatırılarak tedavi altına alınmasının gerekli olduğunun açıklandığını söyledi. Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini beyan etti.

İstanbul'da karısını öldüren zanlıya ceza verilmedi

AVUKAT ADLİ KONTROL TEDBİRİ İSTEDİ

Sanık avukatı ise müvekkili hakkında uygulanacak güvenlik tedbirine ilişkin bir itirazı olduğunu söyleyerek, “Müvekkilim halen yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altında. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Hastanede sadece ilaç tedavisi uygulanıyor. Bunun dışarıda doktor gözetiminde yapılabileceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulansın.” şeklinde savunma yaptı.

İstanbul'da karısını öldüren zanlıya ceza verilmedi

TEDAVİSİ SONRASI SERBEST KALACAK

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti olmadığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdi. Mahkeme sanığın ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına hükmederek, toplum açısından tehlikeli durumunun ortadan kalkması yada önemli ölçüde azalması halinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Gürler'in ‘eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

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