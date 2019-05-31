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İstanbul'da kadını yumruklayıp otomobilden attı

Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden aşağı attı.

İHA | 31.05.2019 - 14:17..
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İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobilde bir kadın ile sürücü arasında kavga çıktı.

OTOMOBİLDEN AŞAĞI ATTI

Sürücü aracın içinde yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden aşağı attı. Yere düştükten sonra otomobilin kapısına tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının araçtan atıldığı ve sürüklendiği görülüyor. Öte yandan dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ettikten sonra otomobilden atan şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardım etme tekliflerini kabul etmeyen genç kadın nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikayetçi de olmadı. Kimseye haber vermeyen genç kadının taksiyle uzaklaştığı belirtildi.

Darp ettiği kadını otomobilden attı

İstanbul'da kadını yumruklayıp otomobilden attı

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