İstanbul'da kart kopyalayan 5 dolandırıcıya hapis cezası

İstanbul’da birçok sektörde moto kurye olarak görev yapan 5 kişi, alışverişlerde kredi kartını kullanan yüzlerce vatandaşın kart ve şifre bilgilerini alarak kopyalamaya başladı.

Bir istihbaratı değerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca takip ettiği şüpheliler üzerinde çalışma başlattı.

VATANDAŞIN KREDİ KARTI VE ŞİFRELERİNİ KOPYALADILAR

Dolandırıcıların alışveriş yapan müşterilerine yanlarında yazılımı değiştirilmiş olan sahte olan pos cihazlarından kredi kartına işlem yaptığı ardından bu cihazın çalışmadığını söyleyerek iki pos cihazından paranın çekilerek vatandaşların kredi kartı ve şifrelerini kopyaladığı bildirildi.

Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon

50 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Bu yöntemle 50.000 TL haksız kazanç elde eden şahısların belirlenmeye üzerine yapılan operasyonda kimliği belirlenen B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda işlemlerde 3 adet yazılım cihazı, yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçilirdi. Öte yandan operasyon sırasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahıslardan birinin sürekli kullandığı bir şapkanın operasyonun başarılı olmasında etkili olduğu bildirildi.