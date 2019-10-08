İstanbul'da kaybolan gencin cinayet zanlıları ortaya çıktı

9 Ağustos tarihinde ağabeyi ile birlikte kıyafet almak için bir alışveriş merkezine gidip, eve döndükten sonra tekrar alışveriş merkezine gitmek istediğini söyleyen Abdulkadir Elgeni'ye, o tarihten itibaren ulaşılamadı.

BOĞAZI KESİLMİŞ VE YAKILMIŞ BİR CESET BULUNDU

Kayıp başvurusunda bulunan aile için ekipler çalışma başlattı. Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları’nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu.

İKİ KİŞİYLE GEZDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde kriminal çalışma yapıldı. DNA incelemesi sonucu cesedin, Abdulkadir Elgeni’ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elgeni’nin biri kız iki gençle birlikte gezdiğini belirledi.

Polis yaptığı araştırmada, Elgeni ile en son görülen kadın D.B. ve erkek U.K.’nin de sağır ve dilsiz olduğunu tespit etti. Polis, zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda erkek zanlı, İstanbul’da yakalandı. Erkek zanlı, olay yeri jandarma mıntıkası olduğu için Pendik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

U.K. cinayetin Kurban Bayramı arifesinde işlendiğini, şahsı kendisinin değil kız arkadaşının öldürdüğünü ileri sürdü. Kendisinin sadece olay günü ve anında kız arkadaşının yanında olduğunu söylediği öğrenildi. Bu arada firari katil zanlısı D.B.’nin ise Adana’da olduğu öğrenildi.

EVE BASKIN YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, harekete geçti. Polis kadının yerini belirleyerek, eve baskın yaptı. Baskında yakalanan kadın, emniyete getirildi.

Kadın sağır ve dilsiz olduğu için emniyete işaret dili uzmanı getirilerek, ifadesi alındı. D.B. cinayeti doğruladı, ancak cinayeti U.K.’nin işlediğini ve cesedi yaktığını ileri sürdü.

Zanlı kadının erkek arkadaşı da sağır ve dilsiz şahsın boğazını, zanlı kadının kestiğini ve yaktığını ileri sürmüştü. D.B., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.