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İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için yarın son gün

Başka ilde kaydı olduğu halde İstanbul'da yaşayan Suriyeliler valilik kararıyla sınır dışı edilecek.

AA | 19.08.2019 - 16:00..
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İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere dönmesi için 20 Ağustos'a kadar verilen süre yarın doluyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul Valiliğinin uygulamaya koyduğu çalışmayla, yasa dışı yollarla ülkeye girişler engellenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Geçici misafir statüsüyle Türkiye'de kalan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları şehirlerde kalmaları sağlanarak İstanbul'daki yığılmanın önüne geçilmek isteniyor.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Valilik, 1 Ağustos'ta yapılan açıklamadan bu yana il genelinde kamu kurumları ile koordinasyon halinde çalışmalar sürdürüldüğü bilgisini paylaştı. Daha önce 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin yarın itibariyle dolacağını kaydeden valilik bu tarihten sonra nasıl strateji izleneceğine dair kamuoyunun bilgilendirileceğini de duyurdu.

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için yarın son gün

İstanbul Valiliğinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

SÜRE UZATILSIN TALEBİ

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmeleri ile ilgili verilen sürenin yarın dolmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demir, 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin yeterli olmadığını bu sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

Demir, sözlerini, "Kimse bize sürenin uzatılacağına dair bir söz vermedi ama ihtimal olduğunu düşünüyorum.Tüm STK’lar bu konuda ortak görüş bildirdi. 20 Ağustos hiç uygun bir tarih değil. Suriyelilere çok kısıtlı bir süre tanındı. Bu kadar kısa bir sürede insanların ailelerini, evlerini toplayıp gitmeleri beklenemez." diye tamamladı.

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