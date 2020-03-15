İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti.

Kaza sonrası, otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etmeye başladı.

BİRBİRLERİNİ TEKMELEDİLER

Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Ayakta kalanlar, yerdeki iki kişiden birine vurmaya devam etti.

Kavga anları ise kavgayı görerek aracını durduran bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu ViDEO