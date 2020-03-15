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İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu

Kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirlerini dövdü.

DHA | 15.03.2020 - 09:35..
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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti.

Kaza sonrası, otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etmeye başladı.

BİRBİRLERİNİ TEKMELEDİLER

Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Ayakta kalanlar, yerdeki iki kişiden birine vurmaya devam etti.

Kavga anları ise kavgayı görerek aracını durduran bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu ViDEO

İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu

İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu

İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu

İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu

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