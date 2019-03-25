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İstanbul’da kaza üstüne kaza: 5 yaralı

E-5 Karayolu’nda 2 aracın karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Birkaç dakika içinde, aynı yerde içi turist dolu bir minibüsün karıştığı başka bir kaza oldu.

İHA | 25.03.2019 - 09:20..
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Daha birinci kazanın şokunu atlatamayan çevredekiler, ikinci bir kazayla sarsıldı. Kaza yapan minibüs içerisinde bulunan turistler şaşkınlıkla etrafı izlerken, kaza nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

BİRİ DURMAYA KALKTI, DİĞER ARAÇ ARKADAN VURDU

Kaza, saat 01:00 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. Turhan Kandemir yönetimindeki 34 FG 2308 plakalı otomobil E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki araç yol kenarında park halindeki bir aracı görmesinin ardından hızını azalttığı anda aynı yönde seyir halinde olan Oktay Aslan., 34 JN 9460 yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vurarak durabilen araçların içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul’da kaza üstüne kaza: 5 yaralı

YARALI HALİYLE YAKINLARINA ‘BEN İYİYİM’ DEDİ

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan Kadın, itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldığı esnada yakınları ile telefonda konuşarak ‘Merak etmeyin, ben iyiyim’ dedi. Ardından sedye ile ambulansa konulan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

BAŞKA BİR KAZA OLDU

Kaza sonrası polis ekiplerinin çekici çağırmasıyla araçlar kaldırıldığı esnada aynı yönde ikinci bir kaza daha oldu. Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafikte bir araç içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu minibüse otomobil arkadan çarptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada  yabancı turistlerin şaşkınlıkla etrafı izlemesi kameralara yansıdı.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde yol trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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