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İstanbul'da kaza yapan sürücünün kaçışı

Fatih’te caddede seyir halinde olan otomobile, süratli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarpıp, kaçtı.

İHA | 29.06.2019 - 11:18..
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İstanbul Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi üzerinde, beyaz renkli otomobil caddeye girerek Topkapı istikametine seyretmeye başladı.

Caddede bir süre giden otomobile o esnada ara sokaktan süratli bir şekilde caddeye giren başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu beyaz renkli otomobile çarpan diğer otomobil, ters yöne dönerek metrelerce geri gittikten sonra durabildi.

ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ YANINA GELİNCE KAÇTI

Olayın ardından beyaz renkli otomobildeki sürücü ve arkadaşı koşarak kendilerine çarpan aracın başına gitti. Kendilerine çarpan aracın sürücüsü yerinden fırlayarak cadde üzerinde depar atmaya başladı. Diğer sürücünün yakalamaya çalıştığı şahıs bir süre sonra kayıplara karıştı.

İstanbul'da kaza yapan sürücünün kaçışı

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından beyaz otomobilin sürücüsü polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar

İstanbul'da kaza yapan sürücünün kaçışı

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