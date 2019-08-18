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İstanbul'da keçi, alageyiğe annelik yaptı

Hayvanat bahçesinde 12 Ağustos'ta dünyaya gelen ve annesi tarafından reddedilen yavru alageyiğe, aynı gün yavrulayan keçi, süt anne oldu.

İHA | 18.08.2019 - 15:41..
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İstanbul'da geçtiğimiz gün iki ayrı sevincin birden yaşandığı hayvanat bahçesinde, bir alageyik ve keçi yavruladı.

ANNESİ KABUL ETMEYİNCE KEÇİ EMZİRDİ

Anne geyik, 12 Ağustos'ta 1,5 kilogram ağırlığında 2 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan biri ölü doğunca anne geyik, diğer yavrusunu da kabul etmedi ve emzirmek istemedi. Bunun üzerine hayvanat bahçesindeki bakıcılar, yavru alageyiği emzirmesi için aynı gün 2 yavru doğuran keçinin yanına götürdü. İlk önce kendi yavrusu olmadığı için alageyiği dışlayan fakat bir süre sonra kabul eden keçi, yavruya süt annelik yapıyor.

Yavru alageyiğe keçi 'süt anne' oldu

"KEÇİMİZ YAVRU GEYİĞE ANNELİK YAPTI"

Yavru alageyiğin bakıcısı biyolog Birol Turan, "Doğalı henüz 48 saat olmadı. Alageyik yavruyu kabul etmedi. Bu geyiğe de şu an biz bakıyoruz. Aynı gün doğum yapan bir keçimizden emzirtmeye çalıştık. Keçi yavrularına benzetemedi, ilk önce yavru geyiği istemedi. Sonra keçiyi sağıp geyiği biberonla besledik. İlk önce bir emme refleksinin oluşması lazım. Bu emme refleksini oluşturduktan sonra yavruyu, tekrar keçinin yanına götürdük. Keçi yavruyu kabul etmeye başladı. Keçimiz yavru geyiğe annelik yaptı, emzirdi. Yavru geyik anne keçiden emmeye devam ediyor. Hem keçimiz hem de bizim eşliğimizde yavru alageyiği büyütmeye çalışıyoruz."

İstanbul'da keçi, alageyiğe annelik yaptı

10 GÜN SONRA ANNESİNİN YANINA GÖTÜRÜLECEK

Keçi ve geyik gibi türlerin, kendi kokusunun sinmediği hayvanları kabul etmekte zorlandıklarının altını çizen Turan, zamanla keçinin kokusu yavru alageyiğe sindikçe kabullenmesinin ve sahiplenmesinin daha kolay olacağını dile getirdi.

İstanbul'da keçi, alageyiğe annelik yaptı

İstanbul'da keçi, alageyiğe annelik yaptı

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