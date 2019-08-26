İstanbul'da kendini savunmak için kocasını öldürdü

İstanbul Güngören'de yaşayan Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından cesedin başında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hülya Ören, emniyetteki işlemelerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"KENDİMİ SAVUNDUM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz" sorusu üzerine "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. O beni öldürecekti" dedi.

ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaklaşık 1 yıldır evli olduğu öğrenilen çiftin, dün gece alkol aldıktan sonra tartışmaya başladığı ve cinayetin bu tartışmanın sonucunda işlendiği öğrenildi.

Hülya Ören, emniyetteki ilk ifadesinde de kocasından şiddet gördüğünü bu yüzden kendini korumaya çalıştığını söylemişti.

Kocasını öldüren kadın: O beni öldürecekti VİDEO