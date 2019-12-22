İstanbul'da kira fiyatlarını geçen aidatlar

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde en yüksek aidatı İstanbul’da sitede yaşayanlar ödüyor.

Buna göre İstanbul'da en yüksek aidat Beşiktaş’ta ödeniyor. Ankara’da en yüksek aidat metrekare başına 17 lira ile Çankaya’da, İzmir’de 8,6 lirayla Bayraklı’da uygulanıyor.

2.900 LİRALIK AİDATLA BEŞİKTAŞ 1. SIRADA

Bu fiyatlara göre 100 metrekarelik bir evde İstanbul Beşiktaş’ta 2.900 lira, Ankara Çankaya’da 1.700 lira, İzmir Bayraklı ‘da 860 lira aidat ödeniyor. Araştırmalara göre İstanbul’da aidat ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Şile ve Arnavutköy.