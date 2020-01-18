İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen araç kamyonete çarptı

İstanbul'un Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı’nda çevredeki vatandaşların iddiasına göre içerisinde beş kişinin bulunduğu 34 BNE 984 plakalı otomobilin sürücüsü Cem O. kırmızı ışıkta durmadı.

SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE KIRMIZI IŞIKTAN GEÇTİ

Otomobil, süratli bir şekilde sahil yolundan Pendik istikametine devam etti. Bu sırada içerisinde balon dolu olan Gülcan K. yönetimindeki 34 CSZ 78 plakalı kamyonet, Sahilyolu Caddesi’nden Turgut Özal Bulvarına bağlanmak istedi.

KAMYONETE ÇARPTI

Kamyonete sağ taraftan aşırı hızlı bir şekilde çarpan otomobil içerisindeki beş kişiden dördü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken sürücü Cem O. sürücü koltuğunda sıkıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan beş yaralı çevredeki yakın hastanelere götürülürken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONET İKİ PARÇAYA AYRILDI

Sahilyolu Caddesi’nden Turgut Özal Bulvarına bağlanmak isteyen Gülcan K. yönetimindeki balon dolu kamyonetin kasası otomobilin çarpmasının etkisiyle araçtan ayrıldı ve yola uçtu. İki parçaya ayrılan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil ve büyük maddi hasarın oluştuğu kamyonet, çekiciler tarafından yoldan kaldırılırken yola savrulan parçalar temizlendi. Bir süre ulaşıma kapatılan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı. Olay yerinde ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için trafik polisleri güvenlik önlemleri aldı.