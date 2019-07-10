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İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

Bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen kadın yolcu, yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

DHA | 10.07.2019 - 09:45..
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Taksiciler ile yolcular arasında yaşanan ilginç tartışmalara bir yenisi eklendi.

Şişhane'den Kurtuluş'a gitmek isteyen kadın yolcuyu taşıyan taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda durdu.

Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı.

Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu.

Kadın yolcuyla taksicinin kısa mesafe tartışması

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

"'DEĞİŞİM SAATİM GELDİ' DEYİP YOLCUYU İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi.

Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici,  kadın yolcunun inmesi için diretti.

İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü.


İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

İstanbul'da taksici, kısa mesafe yolcusunu indirmek istedi

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