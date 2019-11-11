İstanbul'da 'kız meselesi' kanlı bitti

Cihangir Mahallesi'nde daha önce de aralarında husumet bulunan iki grup genç, yeniden kavga etti ve bu sefer kan aktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile dışardan husumetli bir grup arasında, okul çıkışı kavga çıktı. Okul çevresinde başlayan tartışma büyüdü ve kavgaya döndü.

KAVGA 'KIZ MESELESİ'NDEN ÇIKTI

Daha sonra kavga, ara sokaklara kadar taşındı. ‘Kız meselesi’ yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar çekilirken, okul dışından gelen şahıslar 11. sınıf öğrencisi D.E.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı.

İLK ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU

Bıçak darbesinin hedefi olan öğrencinin yardımına, ilk olarak arkadaşları koştu. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri D.E.’yi Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.