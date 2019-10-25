İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba tahliye edildi

İstanbul Tarlabaşı'nda yaşayan bir ailedeki babanın, genç kızına şiddet uyguladığı görüntülerinin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekmişti. Baba Muzaffer A., 8 Ekim 2019'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

PENCERE KAPAMA MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA

Sosyal medyaya düşen o görüntülerin sebebi olarak, olayın pencereyi kapatma meselesinden çıktığı belirtildi. Baba Muzaffer A'nın pencereyi kapatmak isterken kızı Tuğba'nın kendisini tokatlaması üzerine kızını tokatladığını söylediği, Tuğba'nın kendisine vurmaya devam etmesi üzerine kendisinin de ona vurduğunu iddia ettiği yer aldı. Tuğba A'nın ise ifadesinde, babasıyla tartıştıklarını, babasının kendisini dövdüğünü, arbede sırasında babasındaki yaralanmanın meydana gelmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuğba'nın 17 yaşındaki erkek kardeşi ile bir araya geleceğini söyleyen Haluk Levent şunları yazmıştı; “Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili tweetleriniz var. İddialar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir.". Soruşturma kapsamında, anne Şefika A.'nın ifadesinde, eşiyle kızının tartıştıklarını, ikisinin de birbirlerine vurduklarını ilk kimin vurduğunu görmediğini söylediği iddianamede belirtildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Açılan davada, karşılıklı yaralamadan "müşteki-şüpheli" sıfatıyla iddianame düzenledi. Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istenirken, kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama " suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Tutuklanan baba Muzaffer A'nın, iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte tahliyesine karar verildi. Aynı zamanda, Muzaffer A'nın ikametine en yakın karakola haftanın bir günü imza atması yönünde adli kontrol uygulanması yapılacağı belirtildi.

GENÇ KIZ HAKKINDA ADLİ KONTROL UYGULAMASI TALEP EDİLDİ

Ayrıca Tuğba A. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanması için ilgili yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

İLK DURUŞMA 4 MART'TA

Mahkeme, ilk duruşmanın yapılacağı tarihi de 4 Mart olarak belirledi.

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