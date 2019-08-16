İstanbul'da kökü koku gelen evden ceset çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın önünden geçen vatandaşlar, içeriden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu.
YERDE YATARKEN BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, binaya girdiklerinde bir şahsın yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
ARKADAŞLARININ İFADELERİNE ALINDI
Şahsın ölüm haberini alan arkadaşları da olay yerine geldi. Üzüldükleri görülen şahıslar ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
2 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Vücudunda darp ve cebir izine rastlamayan şahsın üzerinde Türkmenistan uyruklu Shakirjian Penjiyev’e (32) ait kimlik çıktı. Yaklaşık 2 gün önce öldüğü düşünülen şahsın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi inceleme sonrası belli olacak.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.