İstanbul'da kökü koku gelen evden ceset çıktı

Ali Yalçın: Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz

1 Fahriye Evcen eleştirilere yanıt verdi Doğum kilolarından henüz kurtulamayan ünlü oyuncu, hakarete varan eleştiriler için "Her kadın her anne güzeldir." yorumunda bulundu.

2 Apple, çift kamera teknolojisini çaldığı iddiasıyla dava edildi İsrail merkezli bir firma, Apple'ın iPhone XS ve XS Max modellerinde kullandığı kamera patentleri nedeniyle şirkete dava açtı.

3 Saldırıya uğrayan gazinin maruz kaldığı yeni skandal Bursa Gemlik'te kafede saldırıya uğrayan gazinin 4 kaburgasının kırık olduğu buna rağmen Gemlik Devlet Hastanesi'nin gaziye "Sağlamsın" diyerek taburcu ettiği ortaya çıktı.

4 Niğde'de çiğköfte makinesine düşen çocuk öldü Henüz 2,5 yaşında olan çocuğu kurtarmak için ailesi çaba gösterdi ancak hastanede yapılan müdahaleler yeterli olmadı.

5 İstanbul'da sahaya giren taraftar, Adrian'ı sakatladı Liverpool'da sakatlanan Allison'un yerine forma giyen Adrian, Chelsea ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sahaya giren bir seyirci tarafından sakatlandı.

6 Köpek yavrularını çöpe atan kadın hapse girecek ABD'de geçtiğimiz aylarda 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu bir poşetin içerisinde çöp kutusuna atan kadına 1 yıl hapis cezası verildi.