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İstanbul'da kola ile motosiklet çaldılar

Bahçelievler’de hırsızlar bir sitenin otoparkında park halinde bulunan motosikleti, alarm kilidine kola dökerek çaldı.

İHA | 09.05.2019 - 09:50..
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İstanbul Bahçelievler’de bir sitenin bahçesinde kilitli ve alarmlı bir şekilde bulunan motosiklet, hırsızlar tarafından alışılmamış bir yöntemle çalındı.

ALARMI KOLAYLA SUSTURDULAR

Sitenin otoparkına sabah saatlerinde başka bir motosikletle gelen hırsızlar, motosikletin üzerinde bulunan alarmı yanlarında getirdikleri kolayı dökerek susturdu. Alarmın susmasıyla birlikte kilidi kıran hırsızlardan bir tanesi, motosiklete binerken, diğeri ise geldikleri motosiklete binerek hiçbir şey olmamış gibi yürüyüş yapan vatandaşların arasından geçerek olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da kola ile motosiklet çaldılar

Bahçelievler’de kola ile motosiklet çaldılar ViDEO

"SIFIRI 150 BİN TL"

Böyle bir yöntemi ilk defa gördüğünü belirten motosikletin sahibi Çetin Turan, “Sabah geldiğimde motorumun yerinde olmadığını gördüm ve yere baktığım da yerde kırık kilidi ve kolayı gördüm. İlk baktığım da çok da anlam veremedim. Bu gördüğünüz kilit alarmlı kilit içerisine kola dökerek kilidi şişirmişler ve çalmasını engellemişler ve daha sonra kilidi patlatmışlar. Polise gittiğim de bu bölge de günde 15 tane motosiklet çalındığını öğrendim. Yetkililer buna çözüm bulmalı. Yazık ucuz motosiklet de değil ikinci eli 40 bin TL sıfırı ise 150 bin TL civarında” dedi.

İstanbul'da kola ile motosiklet çaldılar

İstanbul'da kola ile motosiklet çaldılar

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