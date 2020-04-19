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İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

Gaziosmanpaşa yaşayan Furkan Yücel, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde komşularına tulum resitali yaptı.

AA |
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İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 21 yaşındaki Furkan Yücel, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde komşularına, balkonundan tulumla yöresel ezgiler çalarak moral veriyor.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle ikamet eden lise mezunu Furkan Yücel, hem sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek hem de dışarı çıkamayan komşularına moral vermek için evinin balkonunda tulum çalıyor.

KOMŞULAR, TULUMA EŞLİK EDİYOR

Komşularının da zaman zaman alkışlarla destek olduğu Yücel, insanlara duygusal anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bazı komşular, evlerinin pencere ve balkonlarında çaylarını içerek, bazıları da horon oynayarak tulumla çalınan yöresel müziklere eşlik ediyor.

Balkondan komşularına tulumla ezgiler çaldı VİDEO

İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

EVDEN ÇIKAMAYANLAR İÇİN EĞLENCE

Yücel, tulumu normalde evde çaldığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların da moral bulması için konser vermeye karar verdiğini söyledi.

KOMŞULAR TULUMU SEVDİ

Evinin balkonuna çıkarak tulum çaldığını ifade eden Yücel, "Evde olduğumuz bu dönemde mahallemde yaşayan komşularımızın evlerinde şenlik yaratmak istiyorum. Komşularımız da destek veriyor. Bu kadar destek göreceğimi aslında beklemiyordum. Komşularımıza teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oluyor. Hepsi hoş karşıladı, hepsini eğlendirdiğimi düşünüyorum." dedi.

İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

TULUM İLE TRABZONSPOR BESTELERİ ÇALIYOR

Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatan Yücel, "Süper Lig'e ara verilmesinin ardından takımımı sahada görmeyi çok özledim. Zafer yaşadığımız günler aklıma geldikçe Trabzonspor bestelerini tulumum ile çalıyorum. Trabzonsporlu futbolculardan imza almayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Olcay Durak da duyarlı gence teşekkür ederek, Furkan Yücel'in koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde mahalleliyi eğlendirdiğini söyledi.

İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

İstanbul'da komşularına balkondan tulum çaldı

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