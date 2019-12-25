taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9319
Euro
6.5868
Altın
1499.56
Borsa
113448.88
Gram Altın
286.519
Bitcoin
42895.16

İstanbul'da köprü ve otoyolların gelirleri belli oldu

Köprü ve otoyollardan ocak-kasım döneminde elde edilen gelir 1 milyar 823 milyon 300 bin lira oldu.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 17:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

f

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden kasım ayında yapılan 9 milyon 831 bin 948 araç geçişinden 40 milyon 640 bin 696 lira ücret alındı.

YILIN 11 AYINDA 1 MİLYAR LİRA

Geçen ay otoyollardan yapılan 27 milyon 297 bin 275 araç geçişinden de 152 milyon 855 bin 270 lira gelir elde edildi.

Yılın 11 ayında ise köprü ve otoyollardaki 418 milyon 999 bin 290 araç geçişinden toplam 1 milyar 823 milyon 300 bin 424 lira gelir sağlandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

361
Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

312
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

34
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

165
Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

63
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

190
Volkan Şen'e nafaka şoku

Volkan Şen'e nafaka şoku

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir