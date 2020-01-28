taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9368
Euro
6.5416
Altın
1577.89
Borsa
120987.13
Gram Altın
301.17
Bitcoin
53098.01

İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

Yol kenarında başıboş gezen 3 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle, otomobilin ön camından içeri girdi.

İHA | 28.01.2020 - 10:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Silivri ilçesi E-5 karayolu Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar, olay yerinde telef oldu. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak, içeri girdi.

İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

SÜRÜCÜ SIYRIKLARLA ATLATTI

Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.

İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İlginizi Çekebilir
Çatıyı kontrol etmek için çıktı, ayağı kaydı düşüp öldü
İzmir'de yağan yağmurdan dolayı çatıyı kontrol etmek için çıkan bir adam, ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
Şişli'de araçları hedef alan saldırgan yakalandı
İstanbul Şişli'de sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Denizli'de eğlence mekanında kavga: 1 yaralı
Pamukkale'de alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi, kafasına tabanca kabzasıyla vurularak yaralandı. Kavga esnasında ateş alan tabanca, paniğe sebep oldu.
Manisa'da tır devrildi: 2 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan tırın, sabit polis uygulama noktasındaki otomobillere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

995
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

124
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

152
Bakan Soylu: AFAD ile iş birliği yapılan yardımları aldık

Bakan Soylu: AFAD ile iş birliği yapılan yardımları aldık

59
Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

49
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

46
TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir