İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İstanbul'un Silivri ilçesi E-5 karayolu Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar, olay yerinde telef oldu. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak, içeri girdi.

SÜRÜCÜ SIYRIKLARLA ATLATTI

Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.