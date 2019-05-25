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İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Ataşehir'de bir evde yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan anne çocuklarını kurtarmak için çocuklarını ikinci kattan attı.

İHA | 25.05.2019 - 13:28..
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Ataşehir Yenisahra mahallesi incekaş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı.

ÇOCUĞUNU AŞAĞI ATTI

Yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından kendisi atladı.

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ÇATIYA ÇIKINCA KURTULDUM

Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, “Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi.” dedi.

Ünal Kocasoy ise “Bir kadın atladı. Çocukları da içeriden almışlar, kurtarmışlar.” diye konuştu.

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