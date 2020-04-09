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İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

Salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak için korona hastalarına yemek ve ilaç dağıtımı yapacak robot, aktif olarak çalışmaya başladı.

DHA |
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İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ederken, korona hastalarıyla birebir temasta bulunan sağlık çalışanları da unutulmuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ROBOT GELİŞTİRİLDİ

İstanbul Üniversitesi 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) ekibi ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir ekip de bu süreçte sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırabilmek için bir robot geliştirdi.

Mobil uygulama ile komut verilen ve hastalara ilaç, yemek ve su servisi yapan robot sayesinde sağlık çalışanlarının hastalar ile teması azaltılmaya çalışılırken, ileri versiyonları için çalışmaların da başlatıldığı belirtildi.

İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

"ROBOTU ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIK"

TETLab’ın kurucusu Dr. Leyla Türker Şener, "Tüm dünyada salgın haline gelen Covid-19 pandemi sürecinde tüm insanların evde kalması gerekir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ise 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Hastaneye gelen hastalarımızla tanısını koyma ve tedavi sürecinde birebir çalışmak suretiyle aslında büyük bir risk altındalar ve sağlık çalışanlarımız da hasta oluyor. Buradan yola çıkarak ‘Biz onlar için neler yapabiliriz’ noktasında önce siperli maske üretimine, peşinden de hastalara yemeğini, ilacını, suyunu götürecek bir robot üzerinde çalıştık. Bir hafta içerisinde tamamladık. Dün hastaların bulunduğu servisimizde robotumuzu çalıştırdık." dedi.

İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

"UYGULAMA ÜZERİNDEN KOMUT VERİYORUZ"

Robotun istenilen hastanın yanına gidip üzerindekini teslim edebildiğini belirten Dr. Leyla Türker Şener, "Mobil uygulama üzerinden komutunu veriyorsunuz. Üzerine koyduğunuz her şeyi istediğiniz odaya gönderebiliyorsunuz. Robotumuz istediğiniz hastanın yanına gidiyor ve üzerindekini teslim ettikten sonra geri geliyor. Biz bir tane robotu 1 hafta içerisinde tamamladık. 10 tane talep edildi. Bu 10 tanenin tamamlanması için de sanayicilerimizle, destekçilerle görüşüyoruz." dedi.

İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

İstanbul'da korona hastalarına robotla yemek dağıtımı

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