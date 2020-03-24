taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4549
Euro
6.9762
Altın
1602.27
Borsa
88940.83
Gram Altın
333.75
Bitcoin
43496.21

İstanbul'da korona testi kuyruğu

Koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA | 24.03.2020 - 17:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da korona testi kuyruğu

Öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 37 kişi ölürken, vaka sayısı da her geçen gün yükseliyor.

Kendilerinin de koronaya yakalanıp yakalnmadığını öğrenmek isteyen binlerce kişi, hastanelere koştu...

İstanbul'da çok sayıda vatandaş da test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Bakırköy’de koronavirüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar -1

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADILAR

Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbul'da korona testi kuyruğu

Bakırköy’de hastanede test kuyruğu VİDEO



Bakırköy’de koronavirüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar -2

Bakırköy’de koronavirüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar -3

İlginizi Çekebilir
Bartın - Zonguldak yolunda koronavirüs uygulaması
Bartın’da, koronavirüs önlemleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda yapılan uygulamalarda, sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.
Kaldırımda yürüyen adamın ölümü kamerada
Erzurum’da kaldırımda yürüyen bir kişinin ani ölümü, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sinop'ta polis, yaşlı kardeşler için odun kırdı
Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp, soba yaktı.
MSB bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında, Mücadale Merkezi (KOMMER) kurulduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
416
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
567
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
64
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
124
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
236
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
Beyaz Saray'da Trump'a koronavirüs şakası
57
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir