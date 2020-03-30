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İstanbul'da koronavirüs sakinliği

Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı girişinde sessizlik hakimdi.

AA |
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İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci haftada genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de yaşlı vatandaşlar çağrıya uyarak evinde kaldı.

İSTANBUL'DA SAKİN GÜNLER

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı girişi önünün sakin olduğu görüldü.

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

İstanbul'da koronavirüs sakinliği

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