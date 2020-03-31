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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 597 kişi ihlal etti

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan kişilere 24 saat içerisinde 444 bin 909 lira para cezası uygulandı.

İHA |
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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 597 kişi ihlal etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

22 İLÇEDE KURAR İHLALİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 22 ilçede kural ihlali tespit edildi.

597 KİŞİYE 444  BİN 909 LİRA PARA CEZASI

Toplu taşıma kurallarına uymayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden kişiler ile yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam 597 kişiye 444 bin 909 lira idari para cezası uygulandı.

32 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Denetimlerde 32 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, bir otomobilin trafikten men edildiği bildirildi.

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