İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına katıldı.

İmamoğlu burada, İstanbul'daki koronavirüs vakaları ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

3 İLÇEDE YOĞUNLUK VAR

Koronavirüs vakalarının İstanbul'un 3 ilçesinde yoğunluk gösterdiğini aktaran İmamoğlu, "Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler ViDEO

YAPILAŞMANIN YOĞUN OLDUĞU YERDE SALGIN VAR

"Bu harita, bize pandemi kurulunda sunum yapıldı" diyen İmamoğlu, "Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle" ifadelerini kullandı.