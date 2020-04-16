İstanbul'da rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Mahmut Kılınç ile 39 yaşındaki Taner Çolo'ya yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu 2 hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KORONA HASTASI 2 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede 9 boyunca koronavirüs tedavisi gören, Kılınç ve Çolo sağlık durumlarının iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlanan Kılınç ve Çolo, vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.

İstanbul'da koronayı yenen 2 hasta taburcu edildi ViDEO

"SONUCUMUZ BİLİNMEDİĞİ İÇİN İNSAN ETKİLENİYOR

Hastanede 9 gün koronavirüs tedavisi görerek hastalığı yenen Mahmut Kılınç, "Çok şükür sağlık çalışanlarının yardımıyla ilgi ve alakasıyla çok güzel geçti. Psikolojik olarak insan rahatsız oluyor, 'Hastalığı yener miyim? Yenemez miyim?' diye. Sonucumuz bilinmediği için insan o korkuyla etkileniyor. Yüksek ateş, öksürük ve uykusuzluk yaptı. Bu belirtilerden şüphelendiğim için annemde de olduğu için şüphelendim. 9 gün sonra hastalığı atlattım." dedi.

"GENÇ OLDUĞUMUZ HALDE ZORLANIYORUZ"

Koronavirüsü yenen bir diğer hasta Taner Çolo ise" Buraya halsizlik şikayetiyle başvurdum. Tomografi sonucundan sonra yatış kararı aldılar. Süreç biraz zorlu geçiyor. Yaşlılar ölüyor diye gençler rehavete giriyorlar. Onlar rehavete girmesinler, genç olduğumuz halde zorlandığımız haller oluyor. Böyle güzel sağlık çalışanlarımız var. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

"HER ZAMAN YAŞLILAR BU HASTALIĞA YAKALANMIYOR"

Taburcu olan hastaların doktoru Dr. Rıdvan Karaali, "Cerrahpaşa ailesi olarak bize başvuran hastaların tıbbi tedavisini başarıyla yürütüyoruz. Hastalarımızın da belirttiği gibi her zaman yaşlı hastalar bu hastalığa yakalanmıyor. Bu hastalığa genç hastalarımızda yakalanabiliyor. Özellikle toplumsal kısıtlamalar uyulmadığı zaman bulaştırıcıda olabiliyor. Belirtileri çok net değil. Bazı hastalarımız öksürükle, bazı hastalarımız yüksek ateşle başvuruyor. Hastalarımız iyileşti evlerine gönderdik. Onların ve bizim mesajımız herkes evde kalıp bu süreci atlatmaya çalışacağız" dedi.

"ŞU ANA KADAR 750 HASTA YATIRDIK"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Şu anda koronavirüs servisimizde 170 hasta yatıyor. Sadece yetişkin hastamız yok. Çocuk hastalarımızda var. Çocuk yoğun bakımda 7 hastamız yatıyor. Çocuk servisinde de 8 hastamız koronavirüs tanısıyla yatmaktadır. Hastanemizde şimdiye kadar 750 hastamızı yatırdık. Kimini 7 günde kimini de 10-15 gün sürede iyileştirdik. Şu anda 170 hastamız yatıyor. Ortalama 500-550 hastamızı gerek servislerde gerek yoğun bakım servislerinde yatırarak iyileştirmişiz. 38 hastamızı da maalesef koronavirüsten dolayı kaybettik." dedi.



