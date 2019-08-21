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İstanbul'da kozmetik deposunda yangın

Başakşehir sanayi sitesinde kozmetik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

AA | 21.08.2019 - 07:20..
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Marmara Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki dükkana da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da kozmetik deposunda yangın

3 SAATLİK ÇABAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın, maddi hasara neden oldu.

İstanbul'da kozmetik deposunda yangın

İstanbul'da kozmetik deposunda yangın

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