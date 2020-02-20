İstanbul'da Kudüs Şehitleri Anma Gecesi düzenlenecek

1 Köy okulunun maskotu olan Fındık, hastalandı Tokat'daki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve sosyal medyada gündem olan Fındık isimli köpek, hastalandı.

2 SMO'dan sivil halka YPG uyarısı SMO tarafından İdlib'in güneyinde başalatılan operasyonda, YPG'ye de mesaj verildi.

3 Erdoğan, Serrac'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Cenevre'de Libya görüşmelerinin yeniden başladığını açıklamasının ardından, UMH Başkanı Serrac ile görüştü.

4 Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi Sakarya’da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen kadın, oğluna kendi soyadını verdi.

5 Diyarbakır HDP binası önünde gerginlik HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemindeki aileler, HDP'lilerin kendileri ile alay ettiğini iddia ederek, "kahrolsun PKK ve HDP" sloganlarıyla binanın camlarını kırdı.

6 Meksika'da öldürülen 7 yaşındaki çocuk için tepki sürüyor Bir kadın tarafından kaçırıldıktan sonra cesedi poşet torbada bulunan ve tecavüze uğradığı anlaşılan 7 yaşındaki Fatima, ülkedeki kadınları sokağa döktü.