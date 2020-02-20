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İstanbul'da Kudüs Şehitleri Anma Gecesi düzenlenecek

Kudüs Gönüllüleri olarak tanınan bir grup, sosyal medya üzerinden yayınladıkları afişlerle, İstanbul'da Kudüs şehitlerini anmak üzere bir program hazırladıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 22:17..
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Sosyal medyada organize olan gruplar, "Ahde Vefa-Kudüs Şehitleri Anma Gecesi" düzenleneceğini açıkladı.

İBB KÜLTÜR MERKEZİNDE DÜZENLENECEK

Kudus Gönüllüleri adı altında organize olan grubun düzenleyeceği program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SÜLEYMANİ AFİŞLERDE

Sosyal medya hesaplarından programa ait afişler de yayınlandı. Afişlerde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğrafının bulunması ise dikkat çekti.

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