İstanbul'da kumar oynayan 14 kişiye 50 bin 645 lira ceza

İstabul Sancaktepe'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

14 KİŞİYE 50 BİN 645 LİRA PARA CEZASI

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 14 kişiye, toplam 50 bin 645 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konulurken, iş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.