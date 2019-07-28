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İstanbul'da kurban satışları başladı

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunuldu. Sultangazi'de 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki 'Kralsın Kral' 38 bin liradan satışa çıkarıldı

AA | 28.07.2019 - 16:56..
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Kurban bayramının yaklaşması ile hayvan pazarları da kurulmaya başlandı. Anadolu'dan İstanbul'a kamyonlar ve tırlarla getirilen büyükbaş kurbanlıklar, İstanbul Sultangazi'deki pazarda görücüye çıkarıldı.

KURBAN FİYATLARI

Hafta sonunu fırsat bilen İstanbulluların ilgi gösterdiği pazarda, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 8-38 bin lira arasında değişiyor.

Sinop'tan İstanbul'a büyükbaş hayvan getiren Veysel Günal, herkesin pazarda bütçesine göre kurban bulabileceğini söyledi.

Günal, "Kimisi biraz pahalı görüyor kimisi uygun görüyor. Nasip olursa biz de emeğimizi, bir yılın karşılığını almaya çalışacağız. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz diyoruz. Halkımız rahat olsun, bu yıl hayvan yeteri kadar var." dedi.

İstanbul'da kurban satışları başladı


1,5 TONLUK KRAL

Pazarın gözdelerinden olan 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki danasının pazarın en ağır hayvanı olduğunu belirten Günal, "Bizim kralımız var. 'Kralsın Kral' isminde. Geçen sene 1 ton 360 ile çıkmıştık. Bu sene de 1 ton 460 ile 'Kralsın Kral'ın fiyatı 38 bin lira." diye konuştu.

Bütçesine uygun kurbanlık bulabilmek için pazara gelen Şenol Özkök ise"Fiyatlar biraz pahalı, daha yeni geldiği için. Piyasa henüz oturmadı. O yüzden bekleyeceğiz 1 hafta daha. 1 hafta sonra ne olacağını göreceğiz. Piyasa bir otursun. Fiyatlar da belli olur yavaş yavaş. Onu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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