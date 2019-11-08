İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17” denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-17" denetimine çok sayıda güvenlik görevlisi katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan helikopter destekli denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, kimlik kontrolleri yaptı, durdurulan araçlar didik didik arandı.