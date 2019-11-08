taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7561
Euro
6.3507
Altın
1458.41
Borsa
103347.6
Gram Altın
270.179
Bitcoin
51813.86

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17” denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör ve asayiş olaylarını önlemek amacıyla geniş çaplı denetim yaptı.

DHA | 08.11.2019 - 16:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik  'Kurt Kapanı 2019-17" denetimine çok sayıda güvenlik görevlisi katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan helikopter destekli denetime  Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, kimlik kontrolleri yaptı, durdurulan araçlar didik  didik  arandı.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17” denetimi gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17” denetimi gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17” denetimi gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17” denetimi gerçekleştirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

500
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

410
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

113
Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

119
Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

133
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

91
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

475
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir