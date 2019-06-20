İstanbul'da Kürt seçmenin tercihi

CHP'nin yerel seçimlerde dışardan destek usulüyle oluşturduğu HDP ittifakı her ne kadar tartışmalara neden olsa da özellikle İstanbul'da Kürt seçmenlerin oyu, seçimi belirleyici düzeyde bulunuyor.

Öcalan'ın tarafsızlık açıklaması sonrasında HDP'liler'in oyunu ne yönde kullanacağı tartışma konusu oluyor. Zira HDP'nin eski eş başkanı olan hapisteki Selahattin Demirtaş henüz iki gün önce seçmenlerine çağrıda bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI

Selahattin Demirtaş'ın iki gün önce Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin mesajlar da içeren sıralı paylaşımlar yapılmıştı. O paylaşımlarda Demirtaş, seçmenlerine İmamoğlu'na destek çağrısı yapmıştı.

İstanbul seçmenine seslenen Demirtaş "Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu. Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar..." diyerek açıkça İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini dile getirmişti.

ÖCALAN'DAN TARAFSIZLIK ÇAĞRISI

Demirtaş'ın iki gün önce yaptığı çağrıya karşılık teröristbaşı Abdullah Öcalan, bugün yazdığı mektubu Doç. Dr. Ali Kemal Özcan üzerinden duyurdu.

Öcalan, yazdığı mektupta HDP'ye yönelik mesajında "Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum." sözleriyle tarafsız çizgide durulması ve destek konusunda nötr olunmaya çağırdı

KÜRT SEÇMEN OYLARI

Selahattin Demirtaş'ın arkasından Öcalan'In yaptığı bu açıklamara yönelik henüz HDP'den bir açıklama gelmezken, yüzde 10'u aşkın bir karşılığı bulunan Kürt oylarının nereye kayacağı henüz bilinmiyor. Zira ilk seçimden bu yana İstanbul'da aday çıkartmayan HDP, İmamoğlu'na yönelik destek kararı alırken bu kararın açıklamalar ile ne yöne evrileceği merak konusu.