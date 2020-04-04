İstanbul Tuzla'da park halinde duran aracın içindeki 4 kişiden biri inerek, peyzaj firmasının bahçesinden elindeki benzin bidonuyla atlayarak içeri girdi.
OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ
Bahçede duran otomobile benzin dökerek ateşe veren şahıs, kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesi sonucu otomobile müdahale edilerek yangın söndürüldü.
İstanbul'da lüks aracın kundaklanma anı
"ZARARIM 280 BİN LİRA"
Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kundaklanan otomobilin sahibi Muammer Ercan, “İş yerime park ettiğim aracımı gece birileri gelip kundaklıyor. Bu insanlar kamera kayıtlarından tespit edilip yakalanıyor. Polis savcılığa teslim etti, fakat savcı bunları serbest bıraktı. Bu insanların tekrar malımıza canımıza zarar vermeyeceğinin garantisi mi var ? benim aşağı yukarı zararım 280 bin civarında. ” dedi.