Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadı

İstanbul’a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi

1 İran'da 106 yaşındaki korona hastası iyileşti Kum kentinde koronavirüse yakalanan 106 yaşındaki hastanın 14 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileştiği bildirildi.

2 Eusebio Di Francesco: Her tecrübeye açığım Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı konuşulan Eusebio Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını belirtti.

3 İstanbul’a giriş yapmak isteyenler geri gönderildi Tekirdağ yönünden İstanbul'a giriş yapmak için sabah erken saatlerde kontrol noktalarına gelen sürücülere jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

4 İstanbul'da lüks aracın kundaklanma anı Otomobili ateşe verip kullanılamaz hale getiren kundakçı olay yerinden kaçtı.

5 Microsoft, Windows 10'daki internet sorunları için güncelleme yayınladı Microsoft, Windows 10'da VPN kullanan bazı kullanıcıların yaşadığı internet sorunlarını düzeltmek için yeni güncellemeler kullanıma sundu.

6 Beckham saçlarını kesti Karantina günlerinde berberlerin kapalı olması, insanların kendi kendini tıraş etmesine neden oluyor. Bu akıma katılan son isim David Beckham oldu.