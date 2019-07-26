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İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak otomobil ele geçirilirken, 21 kişi de gözaltına alındı.

AA | 26.07.2019 - 13:30..
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Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çok sayıda kaçak aracı, yakaladı. 9 ilde düzenlenen operasyon sonrası sergilenen araçlar adeta bir galeriyi andırdı.

ÇALINTI KAYITLARI VARDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖTV ve KDV'leri kısmen ödenerek ithali yapılan, ödeme yapılmaksızın kaçak yollardan ya da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye’ye getirilen ve ülke dışına çıkarılmayan, yurt dışında çalıntı kayıtları olan ve İNTERPOL tarafından arama listesine alınan araçlarla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

9 İLDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.

İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda, çeşitli noterliklerde sahte belgelerle tescil işlemlerinin yapıldığı belirlenen İstanbul’da 15, Van, Mersin, Ağrı ve Ankara’da birer olmak üzere 19 lüks otomobile el konuldu, 21 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında el konulan lüks otomobiller, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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