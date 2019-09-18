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İstanbul’da makas atan magandalar

Şile otoyolunda otomobiliyle süratli bir şekilde seyreden bir maganda yolda slalom yaparken, TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi ve Maslak’taki magandalar ise yaklaşık 200 kilometre hızla makas attı.

İHA | 18.09.2019 - 10:07..
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İstanbul’un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara, bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Şile otoyolu Çekmeköy mevkisinde otomobilli bir maganda, seyrettiği esnada bir anda “slalom” yapmaya başladı.

ZİKZAK ÇİZİP MAKAS ATTI

Dakikalarca bu şekilde zikzaklar çizerek giden maganda, bir süre sonra araçlara “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aracı arkadan takip eden arkadaşları ise o anları kaydedip, bir de sosyal medyadan yayınladı.

200 KM HIZLA MAKAS ATTI

TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi ve Harp Akademileri Tüneli’nde yaşanan diğer bir olayda ise lüks otomobilli bir maganda, 120 kilometre hız sınırı olan otoyolda, yaklaşık 200 kilometre hıza ulaştı. Bu şekilde seyreden maganda, bir süre sonra araçların arasında “makas” atmaya başladı.

İstanbul’da dehşete düşüren makas terörü ViDEO

“CAN GÜVENLİĞİM SIFIR, YİNE MAĞDURUM”

Maganda birkaç kez bu şekilde trafiği tehlikeye düşürürken, Maslak Büyükdere Caddesi üzerindeki bir başka maganda ise yanındaki arkadaşının, “Buradan geçer” demesi üzerine bir araca makas attı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da makas atan magandalar

İstanbul’da makas atan magandalar

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