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İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı

31 kentte sokağa çıkma yasağı sırasında sıkılan bazı vatandaşlar, dışarı çıkamayınca çatıda mangal yaparak kendini teselli etti.

Haber Merkezi |
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İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı

İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak dahilinde, bir kez daha hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı.

DIŞARI ÇIKAMAYINCA ÇATIDA MANGAL YAPTI

Yasağın açık ve güneşli havaya denk gelmesi, bazı vatandaşların dışarı çıkarak ceza almalarına neden olurken, bazıları da çareyi çatıda mangal yapmakta buldu.

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Mahallesi'nde bir vatandaşın çatıda mangal keyfi, görenleri gülümsetti.

İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı

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