İstanbul'da market çalışanı arkadaşını dövdü

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan markette, bir market çalışanı ile aynı markette çalışan Azime T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI SIKTI, YERDE TEKMELEDİ

Tartışma sonrasında Azime T. aynı markette çalışan erkek tarafından saldırıya uğradı. Azime T’nin boğazını sıkıp yere atan saldırgan, yerde de tekmeleyerek darbetti. Yaşanan olayın ardından Azime T’nin şikayetçi olması üzerine çalışma arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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ŞİDDET ANI KAMERADA

Saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilirken, yaşanan o anlar ise marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çalışma arkadaşının boğazını sıkıp yere attığı ve tekmelediği görülüyor.