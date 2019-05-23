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İstanbul'da markette bozuk kaymak kavgası

Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu söyleyerek görevliye saldırdı.

DHA | 23.05.2019 - 14:44..
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Eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte marketi bastı.

Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga üvenlik kamerasına yansıdı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI

Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

İstanbul'da markette bozuk kaymak kavgası

İstanbul'da markette bozuk kaymak kavgası

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Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Kavga anında maket bıçağını savuran market görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da markette bozuk kaymak kavgası

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