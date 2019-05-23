İstanbul'da markette bozuk kaymak kavgası

1 Narkotik köpeği bacağa sarılı uyuşturucuyu yakaladı Diyarbakır’da yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada, bir yolcunun bacağına gizlenmiş şekilde bir kilogram esrar maddesi ve 16 adet psikotrop uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 WhatsApp gelecek sene reklam göstermeye başlayacak Facebook, gelecek yıldan itibaren WhatsApp durumlarda reklam gösterileceğini açıkladı.

3 İran'da sahte içkiden 6 kişi öldü Alkolün yasak olduğu ülkede 43 kişinin zehirlendiği belirtildi. İran yasalarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

4 Antalya'da çiftçi, 75 metrede su ararken gaz buldu Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir'in tarlasında sulama amaçlı kullanmak için sondaj yapılan kuyudan gaz çıktı.

5 Sevgilisini boğarak öldüren sanığa indirimle 21 yıl ceza Bolu'da, sevgilisini boğarak öldürdükten sonra cep telefonu ile 150 lirasını alıp kaçan ve 3 ay sonra yakalanan zanlı, 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 Bahçeli: MHP, YSK'nın kararını doğru buluyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin YSK'nın kararını doğru bulduğunu açıkladı.