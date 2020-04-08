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İstanbul'da markette maske kavgası

Markete maskesiz giren bir şahıs, çalışanlar tarafından uyarılınca çılgına döndü.

İHA |
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İstanbul'da markette maske kavgası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında market ve pazar yerlerinde maske takmanın 4 Nisan'dan itibaren zorunlu hale geleceğini söylemişti..

İstanbul Avcılar'da bulunan bir marketin içerisinde maske kavgası yaşandı.

Bir kişi maskesiz şekilde markete girdi. Kadın çalışan tarafından koronavirüs tedbirleri hatırlatılan kişi, uyarıları dikkate almadı. Yaşanan tartışmaya markette çalışan yüzde 10 görme engelli Osman Yılmaz da katıldı.

MASKE YOK YANITINI ALINCA SALDIRDI

Kendisine maske verilmesini isteyen kişi maske olmadığı yanıtını duyunca sinirlendi. Tartışma kavga dönüştü. Çıkan kavgada çalışan ve maskesiz müşteri birbirlerine nohut paketleri ve diğer malzemeleri fırlattı.

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken şüpheli ise marketten ayrıldı.
Yaşananları anlatan market çalışan Osman Yılmaz, "Maskesiz bir beyefendi içeri girdi. Bayan arkadaşımız ’maskesiz içeri alamıyoruz’ diye uyardı . Adam ’O zaman maske ver’ diye ısrar etti. Elimizde maske olmadığını söyledik. Adam el kol hareketi yapmaya başladı. Ben de ’bir bayanla nasıl konuşuyorsunuz’ dedim. Eline nohut aldı onu atmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Polisi çağırdım gidip şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Marketi dağıtan müşteri, çalışana nohut fırlattı İZLE

(Özel) Avcılar’da markette maske kavgası -1

(Özel) Avcılar’da markette maske kavgası -2

(Özel) Avcılar’da markette maske kavgası -3

(Özel) Avcılar’da markette maske kavgası -4

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