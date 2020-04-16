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İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı

Fatih Sultan Caddesi'nde bindiği dolmuşta ağzını peçete ile kapatan yolcuya, 1000 lira ceza kesildi. "Maskemi evde unuttum" diyen yolcuya polis, "Virüs bunu unutmaz" dedi.

DHA |
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İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hafta başında insanların yoğun olduğu Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerini 14 gün süreyle yaya trafiğine kapatmıştı.

Bu karar nedeniyle Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Caddesi üzerinde denetimlerde bulundu.

Tek-çift plaka uygulamasına uymayan taksi sürücülerine, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyenlere, toplu taşımada maske takmayanlara cezai işlem uygulandı. Üzerinde kimlik olmayan bir kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaya trafiğini azaltmak için sokak başlarına da zabıta bariyerleri kondu.

İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı ViDEO

TOPLU TAŞIMAYA PEÇETE İLE BİNDİ, CEZA YEDİ

Cadde üzerinde durdurulan bir dolmuşta maskesi olmayan yolcunun, ağzını peçete ile kapattığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dolmuştan indirilen yolcuya,  1000 lira cezai işlem uygulandı. Yolcu "Çok yakın yerde bindim. Maskemi evde unuttuğum için ağzımı peçete ile kapattım." dedi. Polis ise "Siz maskenizi unuttunuz ama virüs bunu unutmaz." dedi.

İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı

"TAKSİYİ YIKAMAYA GÖTÜRÜYORUM"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde başlatılan, tek-çift plaka uygulamasına uymayan sürücüler de ceza yemekten kurtulamadı. 3 bin 186 lira ceza kesilen taksi sürücüsü Ali Bal, "Ben aracı yıkatmak için dışarı çıktım. Geceden araç kirli geldiği için yıkatamadım. Daha temiz ve hijyenli şekilde müşterilerimize hizmet için çıktım. Kanunlara göre bizim çıkmamamız gerekiyormuş. Onun için cezai işlem uygulanıyor." diye konuştu.

İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı

DIŞARI ÇIKANDA BAHANE ÇOK

Yapılan denetimlerde küçük kızı ile seyahat eden kişiye de çocuğunu dışarı çıkardığı için cezai işlem uygulandı. Eczaneye gittiğini ve çok yakın olduğu için çocuğu ile çıktığını söyleyen kişiye de 1000 lira ceza kesildi. Polislerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı

İstanbul'da maskesiz yolcuyu polis yakaladı

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