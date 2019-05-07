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İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

İstanbul'da Ramazan dolayısıyla metro seferleri; haftanın 5 günü 01.00'e, cuma ve cumartesi günleri ise 02.00'ye kadar uzatıldı.

AA | 07.05.2019 - 16:06..
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İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

Ramazan dolayısıyla metro seferlerinde düzenleme yapıldı. Sitede yer alan açıklamada, yapılan değişiklikle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 01.00'e, cuma ve cumartesi ise 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Ramazan ayı boyunca M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda sefer saatleri uzatılmıştır. Yapılan düzenleme ile seferlerimiz 5 gece 01.00'e cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır." denildi.

İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi

NORMAL TARİFELERLE HİZMET VERECEK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafında işletilen Halkalı-Gebze Banliyö Hattı ve Marmaray sefer saatlerinin de aynı şekilde uzatıldığı kaydedilen açıklamada, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyerloti hatlarında sefer uzatması yapılmadığı, bunların normal tarifelerle hizmet vereceği vurgulandı.

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