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İstanbul'da metrobüs şoförleri koronaya karşı tulum giydi

Koronavirüs nedeniyle metrobüs şoförleri bundan sonra tulumla yolculuk gerçekleştirecek.

AA |
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İstanbul'da metrobüs şoförleri koronaya karşı tulum giydi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor...

İstanbul Valiliği'nin kararıyla toplu taşıma araçlarına binenler maskesiz alınmayacak...

Araç içerisinde sosyal mesafe kuralına da ayrıca dikkat edilecek.

ŞOFÖRLERE KORUYUCU TULUM DAĞITILDI

Salgınla mücadele kapsamında önlemler almaya devam eden İBB metrobüs şoförlerine koruyucu tulum dağıttı.

Vatandaşlarla uzun süre temasta bulunan şoförler koruyucu tulum giyerek sefere çıkmaya başlarken, metrobüslerin birinci kapıları da kullanım dışı bırakıldı ve yolculardan diğer kapılardan inip binmeleri istendi.

İstanbul'da metrobüs şoförleri koronaya karşı tulum giydi

"VİRÜSTEN ETKİLENİLMEMESİ İÇİN BU UYGULAMAYA GEÇİLDİ"

İBB İETT Genel Müdürlüğü Metrobüs Genel Müdürlüğü Saha Denetim Amiri Bülent Aydın şoförlerin tulum giyerek metrobüs seferlerini yapmalarıyla ilgili konuştu.

Aydın, "Şoför arkadaşlarımıza dün itibariyle koruyucu tulumlar verilmeye başlandı. Her seferde tulumlarımız değiştiriliyor. Bunun haricinde koruyucu eldiven ve maskeyi de talebe karşılık olarak veriyoruz. Araç içerisinde çeşitli düzenlemelerimiz olmuştu. Koltuklara sosyal mesafeyle ilgili yazılar yapıştırıldı. Araçlara az sayıda yolcu almaya gayret ediyoruz. Personelimizin ve yolcularımızın bu virüsten etkilenmemesi için böyle bir tulum uygulamasına geçildi. Araca ön kapıdan yolcu almaya son verdik. İkinci, üçüncü ve dördüncü kapılardan yolcu iniş ve binişini sağlıyoruz. Alınabilecek önlemler bunlar." dedi.

İstanbul'da metrobüs şoförleri koronaya karşı tulum giydi

"HER SEFERDE YENİ TULUMLAR VERİLİYOR"

Metrobüs şoförü Şükrü Başaran ise her seferden sonra tulumlarını değiştirdiklerini belirterek, "Yeni uygulamayla gelen yolcularımızdan uzak duruyoruz ve virüsün bulaşmaması için bu önlemi almış durumdayız. Birinci kapıdan biniş ve iniş yok. Her sefer yaptığımızda amirlerimiz yeni tulumlar veriyor. Değiştirip yenisini giyiniyoruz. Maske ve eldivenlerimizi de değiştiriyoruz. Bu gereksinimlerimizi amirlerimiz karşılıyor. Biz de gereğini yapıyoruz." dedi.

İstanbul'da metrobüs şoförleri koronaya karşı tulum giydi

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