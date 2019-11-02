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İstanbul'da meyve suyu paketinde eroin ele geçirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA | 02.11.2019 - 13:05..
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Kağıthane'de Hürriyet Mahallesi'nde, bir evde düzenlenen operasyonda meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

MEYVE SUYU PAKETİNDEN EROİN ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan aramalarda, F.K'nın üst aramasında 4,7 gram, evde yapılan aramada ise meyve suyu kutusuna gizlenmiş 317,3 gram eroin bulundu.

Ekipler toplam 532,9 gram uyuşturucu maddeye el koydu.

İstanbul'da meyve suyu paketinde eroin ele geçirildi

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Servan O. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 18 yaşından küçük F.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Meyve suyu paketinde eroin saklamışlar

İstanbul'da meyve suyu paketinde eroin ele geçirildi

İstanbul'da meyve suyu paketinde eroin ele geçirildi

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