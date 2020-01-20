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İstanbul'da mezar yeri sıkıntısı yaşanacak

Yapılaşmanın durdurulamaz bir hızla ilerlediği İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri sorunu yaşanacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 09:41..
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İstanbul'da mezar yeri sıkıntısı yaşanacak

Megakent İstanbul, sürekli aldığı göç ile nüfusu her geçen gün artıyor. Gelen nüfusla doğru orantılı olarak şehirdeki yapılaşmada hızla ilerliyor.

İstanbul'da barınma, iş gibi temel sorunların yanında çok da görülmeyen ancak insanların hayatını etkileyecek bir sorunun da baş göstermesi muhtemel.

MEZAR YERİ KALMAYACAK

Şehirde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 76 bin 618 kişiden 22 bin 431'inin cenazesi şehir dışına 866'sının cenazesi de yurt dışına gönderildi. Bu da demek oluyor ki 53 bin 321 cenaze İstanbul'daki mezarlıklara defnedildi.

Konuyla ilgili Milliyet gazetesinden Gülden Çoktan'a konuşan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç; İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri bulmanın çok zor olacağını söyledi. Koç, çözüm olarak ise vefat edenlerin cenazelerini memleketlerine defnedilmesi için çalıştıklarını belirtti.

İstanbul'da mezar yeri sıkıntısı yaşanacakZincirlikuyu Mezarlığı

İSTANBUL'DA MEZAR YERİ FİYATLARI

2020 yılıyla birlikte Anadolu Yakası'nda Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi. Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakasın'daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

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