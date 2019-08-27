İstanbul'da minibüs ücretine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından taksi ve servis odaları zam açıkladı.

Ardından İstanbul Minibüsçüler Odası da toplantıda alınan zam kararıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"BU BİR BAŞLANGIÇTIR"

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, “Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da yüzde 20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafın da en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu." dedi.