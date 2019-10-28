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İstanbul'da miras yüzünden tartıştığı eniştesini vurdu

Bağcılar'da miras nedeniyle tartıştığı eniştesini kafasından vurdu. Hastaneye kaldırılan eniştenin durumu ciddiyetini koruyor.

İHA | 28.10.2019 - 16:30..
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Avcılık merakı bulunan Nevzat Fideci köpeği ile beraber evine geldiği sırada aralarında daha önceden miras nedeniyle husumet bulunan kayınçosu Metin S. ile karşılaştı.

ENİŞTESİNİ KAFASINDAN VURDU

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Metin S. yanında getirdiği silahını çıkartarak eniştesi Nevzat Fideci'yi kafasından vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde Fideci’yi yerde kanlar içerisinde gördü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fideci'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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