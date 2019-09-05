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İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Hırsız üzerine binip test ettiği park halindeki motosikleti, arkadaşıyla birlikte çalıp kaçtı.

İHA | 05.09.2019 - 09:31..
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İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde kasklı iki hırsız, önce sokakta turladı.

GÖZÜNE KESTİRİP TEST ETTİ

Ardından hırsızlardan biri, apartman önünde zincirli halde bulunan motosikleti gözüne kestirerek yanına geldi. Üzerine binerek motosikleti test eden hırsız, götüremeyince diğer arkadaşını çağırmak için motosikletin yanından ayrıldı.

ZİNCİRİ KIRIP ÇALDILAR

Kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte motosikletin yanına gelen hırsızlardan biri üzerine bindi, diğeri zinciri kırmaya çalıştı. Zincirin kırılmasıyla birlikte hırsız motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız ise geldiği motosikletle kaçtı.

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

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